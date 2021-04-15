شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن قائمة مواجهة أتلتيك بيلباو فى نهائى كاس ملك إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق للسفر إلى إشبيلية لمواجهة أتلتيك بيلباو، السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة التي ضمت 26 لاعباَ حضور اللاعبين المُصابين مثل أنسو فاتي ونيتو لمؤازرة الفريق، بينما يغيب كوتينيو الذي يتعافى من إصابته في موطنه البرازيل .

وضمت القائمة بعض لاعبي فريق الشباب وهم إيناكي بينيا، أرناو تيناس، موريبا، ومينجويزا .

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينا، وأرناو تيناس .

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، دست، بيكيه، أراوخو، لينجليت، مينجويزا، أومتيتي، جودري ألبا، وجونيور فيربو .

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري، ريكي بويج، بيانيتش، موريبا، وماتيوس .

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، ديمبلي، ترينكاو، برايثوايت، وأنسو فاتي .