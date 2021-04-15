اتحاد جدة يبحث عن ملامسة الصدارة بالباطن

الرياض: عيسى الحكمي

تنطلق الخميس، مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، بلقاء واحد يجمع أبها صاحب المركز الحادي عشر، بالعين، الأخير.

ويحتضن ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، المباراة التي يدخلها المضيف برصيد 31 نقطة، وللضيف 20 نقطة، وكلاهما يسعى للفوز الذي سيخرج أبها قليلاً من منطقة الخطر ويعطي بصيصاً من الأمل الصعب للعين.

والأبرز في مباريات الجولة التي تستكمل الجمعة والسبت، بأربع مباريات، هي مباراة الاتحاد وضيفه الباطن؛ إذ ستكون الفرصة مواتية للعميد من أجل ملامسة الصدارة التي يحتلها الهلال والشباب برصيد 48 نقطة، بينما يمتلك الاتحاد 45 نقطة بعد فوزه على الهلال 2-0 في الجولة السابقة.

ويسعى الضيوف إلى تحسين الصورة بعدما استقبلوا 11 هدفاً في مباراتين نتيجة الهزيمة من النصر 0-7، والشباب 1-4.

وتشهد تشكيلة الاتحاد الذي يدربه البرازيلي كاريلي، عودة عملاق الدفاع المصري أحمد حجازي، وزياد الصحفي، لموقعيهما بعد انتهاء الإيقاف لمباراة واحدة.

وتغيب عن هذه الجولة أندية الهلال والنصر والأهلي لانشغالها بدوري أبطال آسيا، ما أدى إلى تأخير مبارياتها أمام الشباب والفيصلي والتعاون.