عضو لجنة الكرة النسائية لمصراوي: تم تهميش دورنا.. ولم تتم إقالتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت نادية مرسال عضو لجنة الكرة النسائية السابقة في الاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب تقديم اللجنة استقالتها، أمس الأربعاء، في الجبلاية.

وتم تعيين اللجنة في الحادي عشر من شهر يناير من العام الجاري، بعضوية نادية مرسال، أميرة يوسف، أميرة منصور وهيام بركة.

وخلال حديثها ليلا كورة، قالت مرسال: "تقدمنا باستقالة جماعية يوم الأربعاء (14 أبريل) إلى اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري".

وأضافت: "الاتحاد لم يسند للجنة أي مهام أو أعمال، كما أن التوصيات التي كنا نرفعها للجبلاية لم يتم البت فيها بأي حال من الأحوال".

وتابعت: "كان يتم اتخاذ قرارات دون علمنا، كنا نفاجأ بالقرارات من الأندية أو من السوشيال ميديا".

وواصلت: "تم تهميش دورنا، ولم نقبل على أسمائنا كلجنة هذا الوضع، لسنا برافانات".

وأكملت: "لم نقصر في أي مجهود، ولم يكن لنا مصالح شخصية، عملنا كان بدون مقابل".

وأرفقت مرسال في حديثها ليلا كورة، صورة من خطاب الاستقالة الموجه إلى اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي، وأكدت أن ما تم تدواله اليوم الخميس بشأن توجيه الشكر لنا وأنه تمت إقالتنا ليس له أساس من الصحة.