مجاهد: لا يهمني الهجوم على اللجنة الثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يهتم بالهجوم على اللجنة، كما أنه كشف السبب وراء تأجيل الاجتماع مع رئيسي الأهلي والزمالك.

وأضاف مجاهد من خلال تصريحات برنامج "النجوم في رمضان" الإذاعي، أن الهجوم عليه وعلى اللجنة الثلاثية لا يعنيه على الإطلاق مضيفًا أن اتحاد الكرة لا يحظي بشعبية مثل الأهلي والزمالك.

وأضاف أن اللجنة الثلاثية مستمرة في عملها حتى يوم 31 يوليو المقبل من أجل مهمة محددة وهي إجراء انتخابات.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا مساء الأربعاء أكد فيها تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع الكابتن محمود الخطيب واللواء عماد عبد العزيز رئيسي ناديي الأهلي والزمالك نظرا لظروف طارئة.

وعن هذا قال مجاهد: "الأهلي لم يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن الاجتماع، في الوقت الذي وافق فيه رئيس الزمالك قبل أن يتراجع ويعتذر عن عدم الحضور لأسباب خاصة."