مجاهد: الرئيس المقبل للاتحاد سيجد أريحية في بعض الملفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه راضٍ تماما عن أداء اللجنة خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن الرئيس المنتخب المقبل سيجد أريحية في بعض الملفات.

وتم تعيين مجاهد لتسيير أعمال اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بعد انتهاء عمل اللجنة الخماسية التي كان يرأسها عمرو الجنايني.

وخلال تصريحات عبر برنامج "النجوم في رمضان"، قال مجاهد: "تم تعيين اللجنة بالتنسيق مع بعض الجهات التي يثق فيها الفيفا، ولكن الاتحاد الدولي هو المسئول عن تعيين اللجنة".

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية، أن اللجنة تخضع للرقابة من قبل الفيفا.

وعن أداء اللجنة، قال: "راض عن أداء للجنة حتي هذه اللحظة، والرئيس المقبل سيجد أريحية في بعض الملفات".