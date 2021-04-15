بيراميدز لمصراوي: دعم أروابارينا انتهى..وحان موعد الفرصة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر ببيراميدز لمصراوي إن إدارة النادي غير راضية بشكل كامل عن نتائج الفريق الأزرق تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا سواء على الصعيد المحلي ومؤخراً ببطولة الكونفيدرالية.

وتعادل بيراميدز مع المقاصة مساء أمس الاربعاء في الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري ليتراجع الفريق للمركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد ما فقد 22 في 16 مباراة.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن إدارة النادي حرصت كل الحرص الموسم الحالي على توفير الاستقرار للإدارة الفنية وعدم التعامل بالقطعة مع المدير الفني ورغم اهتزاز النتائج والتقارير التي أشارت إلى الرغبة في الإطاحة بالمدرب كان الرد بدعم المدرب لمنحه الفرصة كاملة في التأقلم مع أجواء الكرة في مصر والتعرف على الفريق بصورة أشمل.

وتابع " إدارة النادي منزعجة للغاية من أداء الفريق في المباريات الماضية وموقفه الخطر ببطولة الكونفيدرالية التي وصل إلى نهائي النسخة الماضية منها بالإضافة إلى مسلسل نزيف النقاط في الدوري والأداء الفني وخيارات أروابارينا الفنية في إدارة قائمة تحتوى على نجوم من الصف الأول وفرتها الإدارة هذا الموسم".

وأنهى المصدر " مواجهة نكانا الزامبي المقرر أن تقام الأربعاء المقبل هى الفرصة الأخيرة للمدرب الأرجنتيني بعد ما استنفذ رصيده من الدعم وأصبح على المحك".

ويواجه بيراميدز وصيف المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ، نكانا الزامبي شريكه في المركز وصاحب نفس الرصيد من النقاط على ملعب الفريق الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وأمام بيراميدز فرصتين الفوز لضمان التأهل من الجولة الخامسة بصحبة الرجاء متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة أو التعادل للتأهل بنسبة كبيرة لتفوفه في المواجهات المباشرة افوزه على الفريق الزامبي 3-0 في الجولة الأولى ، أما الهزيمة بنتجية أقل من 3-0 فتعني نفس وضع الزمالك في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال حيث سيكفي نكانا التعادل مع الرجاء في الجولة الأخير لصعود الفريقين للمجموعات.