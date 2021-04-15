الخليج 365 يكشف.. موقف وليد سليمان وأكرم توفيق من قمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، موقف ثنائي الفريق وليد سليمان وأكرم توفيق من مواجهة الزمالك المقبلة بعد تعرضهما للإصابة في لقاء النصر بمسابقة كأس مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن وليد سليمان تعرض لثقل في العضلة الخلفية في قدم أخرى عن التي كان مصابًا بها خلال مباراة البنك الأهلي بالدوري.

المصدر أشار، إلى أن وليد سيخضع لأشعة اليوم الخميس حيث من المقرر أن تظهر نتيجتها في التاسعة من مساء اليوم، وبناء عليه سوف يتحدد موقف اللاعب من المشاركة بالقمة.

أما أكرم توفيق، فأوضح المصدر أن اللاعب جاهز بنسبة 95% لمواجهة الزمالك بعد ثبوت الأشعة التي خضع لها أن إصابته عبارة عن كدمة وليس هناك شرخ أو كسر.

وشدد المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن أكرم توفيق حصل على بعض الأدوية التي من شأنها تزيل الورم من يده.

وكان ثنائي الأهلي تعرضا للإصابة في مباراة النصر بمسابقة كأس مصر حيث حسم الأهلي المباراة لصالحه بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك مساء الأحد المقبل في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع بمسابقة دوري we المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، في المقابل يتواجد الأهلي بالترتيب الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.