النصر يكشف سبب رحيل مدربه قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رحيم عمر، مدير الكرة بفريق النصر، إن العروض هي السبب وراء رحيل المدرب سيد عيد قبل مباراة الأهلي.

وخسر النصر مباراة الدور الـ32 من بطولة كأس مصر أمام الأهلي في غياب المدرب سيد عيد.

وقال رحيم من خلال تصريحات النجوم في رمضان الإذاعي، إن المدرب حصل على عدد من العروض جعلت بقاءه في الفريق صعب.

وأضاف أن المدرب عيد لديه عدد من العروض خارج مصر وقرر الرحيل بعد أكثر من 15 عامًا قضاها مع الفريق."

واختتم أن: "المدرب نافع السعيد سيتولى مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة والإدارة تثق في قدراته."