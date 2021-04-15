مدربه يرد.. هل يكون لقاء الأهلي الأخير لحسام حسن مع سموحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف طلعت يوسف المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، أن لقاء الأهلي لن يكون الأخير لدى المهاجم حسام حسن مع فريقه الحالي سموحة.

وكان نادي أهلي طرابلس الليبي حصل على خدمات حسام حسن من سموحة على سبيل الإعارة إلى جانب زميله الليبي محمد الترهوني.

وأضاف طلعت يوسف في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الخميس "لا يوجد اتفاق مع أحمد سامي المدير الفني لسموحة حول أن يكون مباراة الأهلي الأخير لحسام حسن".

وأوضح :"هناك عقد مع سموحة ينص على الحصول على خدمات حسام حسن مع الشهر المقبل كما أن قيد اللاعب سيكون مع بداية الدور الثاني والدوري الآن في ليبيا مر عليه سبع جولات".

وعن رأيه في التعاقد مع لاعبين من مصر آخرين، رد :"لا أعتقد شراء لاعبين من مصر بعد التعاقد مع حسام حسن بسبب امتلاكي ثلاثة أجانب، واللائحة تنص على قيد ثلاثة أجانب فقط".

وحول أسباب تعاقده مع حسام حسن، كشف :"حسام حسن سبق لي وأن دربته مع سموحة، أيضًا قدرة اللاعب على التسجيل من نصف فرصة وقدرته على المشاركة في مختلف المراكز الهجومية".

ومن المقرر أن يلعب سموحة ضد الأهلي يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الـ11 من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن حسام حسن استطاع مع سموحة في الموسم الحالي (2020 - 2021) أن يسجل 8 أهداف ليكون متساويًا مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي وبفارق هدف عن أحمد سمير هداف طلائع الجيش ومسابقة الدوري حاليًا.