اخبار الرياضه

اتجاه لتأجيل الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي للسماح بحضور جماهير

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن رابطة الممتاز لكرة القدم تتجه لتعديل موعد الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من مسابقة الدوري بهدف السماح لكل فريق بخوض مباراة على أرضه في حضور الجماهير.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه" فإن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي ستقام يومي 18 و19 مايو المقبل، بعد يوم واحد من انطلاق الخطوة الثالثة من خارطة طريق الحكومة البريطانية لمكافحة .

وبداية من 17 مايو سيكون بإمكان الملاعب الكبيرة المفتوحة استقبال ما يصل إلى عشرة آلاف مشجع في إطار تخفيف تدابير قيود الإغلاق في بريطانيا.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا