اتجاه لتأجيل الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي للسماح بحضور جماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تتجه لتعديل موعد الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من مسابقة الدوري بهدف السماح لكل فريق بخوض مباراة على أرضه في حضور الجماهير.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه" فإن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي ستقام يومي 18 و19 مايو المقبل، بعد يوم واحد من انطلاق الخطوة الثالثة من خارطة طريق الحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبداية من 17 مايو سيكون بإمكان الملاعب الكبيرة المفتوحة استقبال ما يصل إلى عشرة آلاف مشجع في إطار تخفيف تدابير قيود الإغلاق في بريطانيا.