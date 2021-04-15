"كأس مصر للشباب والسيدات".. اتحاد الكرة يطلق بطولتين جديدتين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اطلاق بطولتين جديدتين الموسم الحالي 2020-2021 على مستوى الكرة النسائية والشباب.

وينظم الاتحاد بطولة كأس مصر للشباب من مواليد 2001 اعتبارا من الأسبوع الأخير لشهر مايو المقبل، مع السماح لكل فريق بإشراك 3 لاعبين أكبر من مواليد 2001 أو من المقيدين في الفريق الأول.

ورصد الاتحاد المصري جوائز مالية للبطولة قدرها 150 ألف جنيه للمركز الأول ومائة ألف جنيه للمركز الثاني وخمسين ألف جنيه للمركز الثالث.

كما ينظم الاتحاد بطولة كأس مصر للسيدات لأندية القسمين الأول والثاني الموسم الحالي، بجوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى قدرها مائة ألف وخمسة وسبعين وخمسين ألفا على الترتيب.

وحدد اتحاد كرة القدم يوم الخميس 29 ابريل الحالي موعدا لغلق باب الاشتراك في البطولتين.