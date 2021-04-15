الدوري السعودي: أبها والعين في أولى مباريات الليالي الرمضانية

تنطلق اليوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021، أولى مباريات الليالي الرمضانية في الدوري السعودي للمحترفين بلقاء يجمع أبها بنظيره العين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضة في المحالة، ضمن الجولة 26 من المسابقة.

وبدأ شهر رمضان المعظم أول أمس الثلاثاء الموافق 13 أبريل، وأقيمت خلال نهاره مباريات في الدوري التونسي للمحترفين، وفي اليوم الثاني من رمضان أقيمت مباريات للأندية العربية في دوري أبطال آسيا، بالاضافة إلى مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر.

وتنطلق مباراة أبها والعين في تمام الساعة 18:50 بتوقيت جرينيتش، 20:50 بتوقيت مصر، 21:50 بتوقيت السعودية في اليوم الثالث من شهر رمضان.

وستنقل مباراة أبها والعين على قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي السعودي خالد المديفر، كما ستنقل على منصة GSA.

وستنتهي هذه المباراة بعد حوالي 50 دقيقة من انتهاء مباراة عملاق الدوري السعودي “الهلال” في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال آسيا مساء اليوم أمام أجمك الأوزباكي.

واحتفل الحساب الرسمي لمسابقة الدوري السعودي على تويتر بهذه المباراة في تغريدة خاصة، قائلاً “الليلة أولى مباريات دورينا مع الليالي الرمضانية، أبها والعين”.

ويحتل نادي أبها المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة بفارق 10 نقاط واضحة عن نادي التعاون صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

أما فريق العين السعودي فقد بات على مقربة من العودة إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة بفارق 8 نقاط عن الباطن صاحب المركز الـ 13.

ويعتمد أبها على الثنائي “كارلوس ستراندبيرج وسعد بقير” في تسجيل الأهداف بصفة مستمرة هذا الموسم، حيث سجل المهاجم السويدي 15 هدفًا في 23 مباراة، بينما سجل نجم الوسط التونسي 8 أهداف في نفس عدد المباريات، من بينهم هدفين من ركلات جزاء أحدهما أمام الهلال.

ويُعد صانع ألعاب منتخب النيجر “أمادو موتاري كالالا” أفضل هداف لدى نادي العين السعودي هذا الموسم بتسجيله 6 أهداف في 23 مباراة.