شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: لا نفكر في ضم لاعبين مصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، أنه لا يفكر في الاستعانة بلاعبين مصريين في الفترة المقبلة، بعدما تم التعاقد مع حسام حسن، مهاجم نادي سموحة.

وكان نادي أهلي طرابلس الليبي تعاقد مع حسام حسن، في الفترة الجارية لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وقال طلعت يوسف في تصريحات تليفزيونية :«لن نضم أي لاعب من الدوري المصري في الفترة الحالية وذلك بعد التعاقد مع حسام حسن، لأن اللائحة تنص على قيد ثلاثة لاعبين أجانب فقط، ونحن لدينا لاعب خط وسط كاميروني ومدافع تونسي وحسام حسن هو الأجنبي الثالث».

وعن أسباب التعاقد مع حسام حسن، قال :«هناك أكثر من سبب جعلني أقرر التعاقد مع حسام حسن، أبرزها سبق لي أن دربته مع سموحة، فضلا عن على التسجيل من نصف فرصة وقدرته على المشاركة في جميع المراكز الهجومية».

وأوضح: «لا يوجد أي اتفاق مع أحمد سامي المدير الفني لسموحة، أن تكون مباراة الأهلي الأخير لحسام حسن»، موضحا:«نحن لن نستفيد بخدمات اللاعب في الفترة الحالية، لأننا لن نستطيع قيده إلا مع بداية الدور الثاني للدوري الليبي والذي سينطلق في منتصف مايو المقبل».