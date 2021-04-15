شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش مهدد بالإيقاف لمدة 3 سنوات لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفي، أن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، مهدد بتلقي عقوبة الإيقاف عن ممارسة النشاط الكروي لمدة 3 سنوات.

ونقل موقع «توتو ميركاتو»عن صحيفة «افتونبلاديت» السويدية، أن زلاتان انتهك ميثاق أخلاقيات الفيفا واليويفا، بعدما دخل كشريك في شركة مراهنات رياضية.

وأضاف أن الفيفا يمنع اللاعبين الذين يشاركون في مسابقاتهم، من الحصول على أي مصالح داخل شركات من هذا النوع «شركات المراهنة».

وتابع الموقع أن إبرا يخاطر بتلقي غرامة قدرها 100 ألف يورو، بالإضافة إلى إيقافه عن المشاركة في جميع أنشطة كرة القدم لمدة أقصاها 3 سنوات.

وختم بأن الصحيفة أكدت أن الاتحاد السويدي، على علم بهذه الحقائق منذ 3 سنوات، ولهذا السبب قرر عدم إدراج زلاتان ضمن القائمة التي خاضت مونديال 2018.