شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر لاعبو سموحة من المشاركة في الدورات الرمضانية .. و لقاء الأهلى الأخير لحسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فى التاسعة والنصف مساء الخميس فريق سموحة تدريباته على ملعبه بمدينة الإسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة فى الدورى العام .

ويستعد سموحة لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء 21 أبريل الجارى ، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



وحذر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة اللاعبين من زيادة أوزانهم خلال شهر رمضان المبارك .



وكشف مصدر داخل الفريق أن سامى يتابع بشكل يومي التزام اللاعبين فى التدريبات، خوفا من زيادة وزن اللاعبين عن المعدل الطبيعي ويتابع المدير الفني للفري، مع اللاعبين تفاصيل البرنامج الغذائى المحدد لهم حفاظاً على أوازنهم.



كما وجه المدير الفنى انذارا شديد اللهجة إلى اللاعبين بعدم المشاركة فى الدورات الرمضانية حفاظاً عليهم من الإصابات وهدد بتوقيع عقوبات مالية على المخالفين لهذا القرار.



وسيعقد المدير الفنى جلسة خاصة مع اللاعبين قبل بداية التدريب للحديث عن المرحلة الماضية وطريقة الإستعداد للمباريات القادمة فى الدورى خاصة وأن الفريق يمتلك فى رصيده 24 نقطة وتفصله عن المركز الثالث 3 نقاط فقط ، كما سيضع المدير الفنى استراتيجيه جديدة سيتم العمل بها خلال المرحلة القادمة فى ظل رحيل ثنائى الفريق حسام حسن ومحمد الترهونى لصفوف الأهلى الليبى.



ويعكف المدير الفنى لفريق سموحة، على دراسة، فريق الأهلى فنيا ومشاهدة المباريات الأخيرة فى افريقيا أو الدورى استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة الدورى.



ويرغب سامى فى معرفة كل نقاط القوة والضعف لدى الأهلى،و طلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز الغيابات المنتظرة فى المباراة القادمة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة عبورالمباراة وتحقيق نتيجة ايجابية ترفع الفريق إلى المربع الذهبى.



ويجهز حاليا مدرب سموحه الثنائى عرفة السيد وديرك دريك نيسبامبى لقيادة هجوم سموحة بعد رحيل الهداف حسام حسن والذى ستكون مباراة الأهلى هى الأخيرة له مع الفريق قبل رحيله للدورى الليبى .