شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إنجليزية.. إدارة ليفربول لم تتحدث مع محمد صلاح بشأن تجديد تعاقده واللاعب قلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية بريطانية اليوم الخميس، أن محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، يشعر بالقلق بشأن مستقبله مع «الريدز» رغم رغبته في البقاء في قلعة الأنفيلد.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن صلاح لا يريد الرحيل عن ملعب «أنفيلد»، لكنه قلق من موقف النادي عندما يتعلق الأمر بتمديد عقده الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في عام 2023 إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تفاتح اللاعب على التجديد حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن صلاح ليس مصممًا على الرحيل عن ليفربول والانتقال لأي نادٍ آخر، وعلى الرغم من ذلك يشعر بالقلق حول إمكانية حدوث تغييرات في المستقبل على المستوى الهجومي.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفريول الإنجليزي أضاع 3 فرص محققة أمام شباك ريال مدريد خلال جولة الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا والتى انتهت بصعود الريال لنصف النهائي مستفيدا بنتيجة الذهاب بثلاثية مقابل هدف.

وشنت جماهير ليفربول هجوما على محمد صلاح ويورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول وعدد من اللاعبين، على رأسهم ماني بسبب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على ريال مدريد وعدم الصعود لدور نصف النهائي.

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ليفربول على موقعه الرسمي نشر تعليقا على الصفحة الرسمية للفريق فيسبوك كتب عليه نهاية رحلتنا في دوري أبطال أوروبا، بواسطة صورة للنجم المصري محمد صلاح، والتى انهالت تعليقات جماهير ليفربول وكانوا ما بين مهاجمين ومدافعين عن صلاح، ولكن اتفق الفريقان على رحيل محمد صلاح عن فريق ليفربول سواء لخوض تجربة جديدة أو بسبب سوء التوفيق أمام ريال مدريد.

محمد علاء يقول: «أسوأ لاعب في الميدان كان صلاح، فليرحل عن الفريق في الصيف. إنه ليس لاعبا عالميا كافيا». ويضيف محمد أبورزه: «فعلا فريق ليفربول فريق الموسم الواحد، حان وقت الرحيل يا صلاح».

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أحمد صالح يقول: «ساديو مانى أسوء لاعب في الليفر الموسم ده، مبيلعبش بلقمة، حان الوقت لصلاح ابننا يروح نادى كبير». ويضيف سعيد جميل: «فريق تعبان، مفيكوش غير محمد صلاح وبدأ يتعدي منكم أهو، انفد بجلدك يا صلاح». وقال نادر نابولي: «أسوء لاعب صلاح هدفين محققين ضيعهم واختفاء تام».

وطالب عز فرج إقالة يورجن كلوب وتعيين جيرارد، وقال: ♫كلوب أصبح عاجز عن قراءة المباريات، وأصبح لا يعرف من الأنسب لتشكيل والاحتياط، قدمت ما عليك وشكرا كلوب، أمام فينالدوم، ماني، فرمينو، تياجو، ميلنر، بيع نهائي، وإعارة الدفاع، ويتم التعاقد مع صفقات سوبر». وقال على جدوي: «صلاح وماني أضاعوا فرص سهلة جدا وهم سبب خروج ليفربول».

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