شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات حاسمة أمام ليفربول لدخول المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمها الحالي بعد الخسارة أمام فريق ريال مدريد في مجموع لقائي الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1.

ولم يعد أمام ليفربول في هذا الموسم بعد الخروج من كل البطولات التي ينافس عليها سوى إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» ضمن المراكز الأربعة الأولى «المربع الذهبي» حتى يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفقد ليفربول فرص المنافسة على اللقب بعد ابتعاد مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 74 نقطة، بينما يقبع ليفربول في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 74 نقطة من 32 مباراة

مانشستر يونايتد 63 نقطة من 31 مباراة

ليستر سيتي 56 نقطة من 31 مباراة

وست هام يونايتد 55 نقطة من 31 مباراة

تشيلسي 54 نقطة من 31 مباراة

ليفربول 52 نقطة من 31 مباراة

ويتبقى لنادي ليفربول 7 مباريات ضمن باقي منافسات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي:

ليدز يونايتد 19 أبريل

نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد 24 أبريل

مانشستر يونايتد 1 مايو

ساوثهامبتون على أنفيلد 8 مايو

وست بروميتش 11 مايو

بيرنلي في أنفيلد 15 مايو

كريستال بالاس في أنفيلد 23 مايو

كما يواصل محمد صلاح صراعه في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح هدفا مميزا في شباك فريق أستون فيلا ليتعادل مع هاري كين نجم توتنهام في سباق هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا لموسم 2021.

ترتيب هدافي الدوي الإنجليزي

1- محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدفا

2- هاري كين لاعب توتنهام 19 هدفا

3- برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 16 هدفا

دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون 14 هدفا

باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 14 هدفا

هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 14 هدفا

الكسندر لاكازيت لاعب آرسنال 13 هدفا

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 12 هدفا

إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي 12 هدفا

أولي واتكينز لاعب أستون فيلا 12 هدفا

كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 10 هدفا

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 10 هدفا