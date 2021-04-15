شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث سُبل التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الخميس بمقر مكتبه بديوان عام الوزارة كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، يرافقه السفير بدر عبالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية .

وخلال اللقاء تم بحث سبُل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجال الشبابي والرياضي .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تشهد تعزيزاً للتعاون بين الجانبين .

من جانبه، أعرب كرستيان عن سعادته بزيارته لوزارة الشباب والرياضة، مؤكداً على أهمية التعاون في المجال الشبابي والرياضي.



واستعرض وزير الشباب خلال اللقاء المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية ومجالات ريادة الأعمال وتدريب وتأهيل الشباب.



وأضاف صبحي أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالنشء والشباب سواء فيما يتعلق بتوفير أفضل مستوى ممكن من البنية الشبابية والرياضية فى جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية ويتضمن ذلك الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدن والمنتديات الشبابية ومراكز التعليم المدني وغيرها من المشروعات التى شهدت تطورات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة وكذلك من خلال توفير كافة الإمكانات الخاصة بتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية وتوسيع قاعدة المشاركة فى مختلف المبادرات والعمل على تغيير أنماط الحياة اليومية للمواطن المصري من خلال الممارسة الرياضية بما يرفع من مستوى الصحة العامة للمواطنين ويحافظ على مستوى جيد من اللياقة البدنية والرياضية والصحية لدى جموع المواطنين فى مختلف الأعمار السنية.

كما تناول الاجتماع أهم الاستعداد الجارية والخاصة بنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة خلال شهر سبتمبر القادم بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والذي يتناول أهم ملفات ومحاور مكافحة الإرهاب ودور مصر في تطوير الخاطب الديني، الدور المصري خلال جائحة كورونا ودورها في تأمين سلاسل الغذاء والدواء للدول الأوروبية ، الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.