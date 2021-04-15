شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يحدد موعد التجديد للبرازيلى نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد باريس سان جيرمان موعد تجديد عقد نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بحسب تقرير صحفي فرنسي.

ويعيش النادى الفرنسى حالة قلق منذ فترة طويلة بشأن مستقبل نيمار، لا سيما مع الاهتمام الدائم باللاعب من قبل ناديه السابق برشلونة.

لكن بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان قرر الإعلان رسميًا عن تجديد عقد البرازيلي، قبل خوض مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر سيتي.ومن المقرر إقامة المباراة في باريس، يوم 28 أبريل الجاري.

وأضافت الصحيفة: «العقد الجديد الذي سيوقع عليه نيمار، سيمتد حتى صيف 2027، حيث سيصل وقتها عمر البرازيلي إلى 35 عاما، وهو أمر غير عادي، لأنه نظرًا لسن اللاعب، لا يتم عادةً تمديد العقد لسنوات عديدة».

وأشارت «ليكيب» إلى أن النادي الباريسي، سيقنع نيمار بتقاضي نفس الراتب الحالي، بسبب ظروف الوباء، لكن هذا الأمر سيتم تعويضه بمدة العقد الطويلة.