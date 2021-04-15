شكرا لقرائتكم خبر عن ويمبلدون تحاكي بقية بطولات الجراند سلام وتطور ملاعبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف القائمون على بطولة ويمبلدون للتنس بناء مجمع ملاعب جديد يتسع لثمانية آلاف مشجع، في الحدائق المجاورة للملعب الرئيسي للبطولة .

وتتضمن خطة التوسعة إنشاء 38 ملعباً عشبياً جديداً وكشفت وثيقة التشاور الثانية بشأن الخطط المستقبلية لبطولة ويمبلدون أن الملعب الجديد سيضم سقفا قابلا للطي وسيكون جاهزاً لاستضافة المباريات بحلول عام 2030 و سيكون هذا ثالث أكبر ملعب في ويمبلدون، بعد الملعب المركزي والملعب الأول .



وكان منظمو رولان جاروس قد أعلنوا في وقت سابق اليوم أن بطولة الجراند سلام ستقام هذا العام بين 30 مايو و13 يونيو بعد أسبوع من الموعد المخطط له، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور المحدود بسبب وباء كورونا، مما يعني تقليص المدة بين البطولة الفرنسية وويمبلدون إلى أسبوعين فقط .

وقررمنظمو ويمبلدون التي ألغيت العام الماضي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية عدم تعديل موعدها لتنطلق كما كان مقررا في 28 يونيو المقبل .