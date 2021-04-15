شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. حازم إمام يصعد بالزمالك على حساب الفتح المغربى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الأهداف هى من تنتزع الآهات من الجماهير سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف حازم إمام فى شباك الفتح المغربى، والذى قاد الأبيض إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد الإفريقى "الكونفدرالية" بعد فوزه القاتل على الفتح المغربى 3-2، بملعب الأمير مولاى عبدالله، فى إياب الدور السادس عشر الأول للبطولة عام 2015.

تأهل الزمالك بمجموع المباراتين بعدما قد أنهى مباراة الذهاب فى القاهرة بالتعادل السلبى بدون أهداف، ليكتب الزمالك فصلا جديدا من الفوز القاتل على الأندية المغربية.

تقدم باسم مرسى للزمالك فى الدقيقة 15، وعادل مروان السعدنى للفتح قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، وأضاف مراد بتانا الهدف الثانى فى الدقيقة 73، قبل أن يعادل عمر جابر النتيجة فى الدقيقة 85.

وأغلق الزمالك المساحات أمام مهاجمى الفتح الرباطى فى آخر 5 دقائق، الذى احتسبها حكم المباراة وقت بدل ضائع، والتى شهد محاولات مكثفة من أصحاب الأرض لاقتناص الهدف الثالث، وسط هجمات مرتدة للزمالك، واستطاع حازم إمام إضافة الهدف الثالث، من هجمة مرتدة من الجهة اليمنى سددها على يسار المساكنى محرزا الهدف الثالث، ومعها صافرة حكم المباراة معلنا عن فوز الزمالك وتأهله إلى الدور السادس عشر الثاني

وكان الزمالك دخل المباراة بتشكيل مكون من الشناوى لحراسة المرمى، أمامه عمر جابر وعلى جبر ومحمد كوفى وحمادة طلبة، وفى خط الوسط، لعب أحمد توفيق وإبراهيم صلاح، وأحمد سمير ومعروف يوسف، وأحمد عيد عبدالملك وباسم مرسي في الهجوم.