شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تنتقل للدورى الفرنسى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقلت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى نادى ميتز الفرنسى، قادمة من نادى لانجشتاد الألمانى، بعد مسيرة حافلة من الألقاب مع فريقها السابق.

وحققت دينا مشرف المركز الثالث فى بطولة دورى الطاولة الألمانى مع فريقها لانجشتاد، قبل الرحيل إلى فريقها الجديد ميتز الفرنسى.

ونجحت دينا مشرف لاعبة المنتخب فى التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد فوزها مع عمر عصر بمنافسات الزوجى المختلط بالفوز فى نهائى بطولة كأس إفريقيا التى أقيمت بتونس العام الماضى

يذكر أن دينا مشرف شاركت فى الدورات الأولمبية السابقة لندن 2012، وريو دى جانيرو 2016، لتكون مشاركتها فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو هى المشاركة الثالثة لها.