شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الاستئناف بالجبلاية: لم نراجع تظلم الزمالك وغرف الملابس ضمن حرم الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، أنه لم يراجع حتى الآن تظلم نادي الزمالك، على قرار لجنة الانضباط بإيقاف إمام عاشور، وقال الشوربجي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": لجنة الانضباط لديها لائحة وتوقع العقوبات من خلالها، ولجنة الاستئناف تراقب مدى صحة توقيع العقوبات من خلال التظلمات التي تقدم على قرارات الانضباط، ونرى الأسباب التي تم بناء التظلم عليها ومدى صحتها وانطباقها على العقوبة.

أضاف: الفيديو أصبح له أهمية كبيرة، هذا يحدث مثلاً في الفار، والفيديو أمان وضمانة نرجع إليه، والفيديو دليل من الأدلة ولكنه ليس الدليل الوحيد، ويتم الاحتكام إليه.

واصل: حرم الملعب يشمل كل الأمور التي تدخل في نطاقه مثل التراك وغرف خلع الملابس، كان هناك حالة اعتداء على حكم داخل غرفة خلع الملابس وتم اعتبارها من حرم الملعب.

واختتم: مدة التظلم 10 أيام من تاريخ توقيع العقوبة، وبعد انتهاء المدة نرى الواقعة ونبحث التظلمات، ولذلك لم نبحث واقعة إمام عاشور حتى الآن، ولا أتدخل إلا في نهاية الـ 10 أيام، وبعدها أبدأ بمراجعة الواقعة.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة قرارات بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 99 عقب مباراة القمة أمام الأهلي في ختام بطولة الجمهورية والتي تضمنت إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق الأول 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

وأكدت إدارة نادى الزمالك فى بيان لها تم نشره على الموقع الرسمى أنها ستتخذ قراراتها وفقا للتحقيق الذى سيتم فى هذا الشأن وسيخضع له أمام عاشور ولاعبو فريق 99 بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادى الزمالك، كما سترسل إدارة النادى شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبى الأهلى لتجاوزهم فى حق نادى الزمالك، وتطالب إدارة النادى بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة فى قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.