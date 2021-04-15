شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. وعد سعد لاعبة طائرة حدائق الأهرام: نفسي أكون مذيعة وبحب حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "وعد سعد"، نجمة الكرة الطائرة فى نادى حدائق الأهرام والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

سماع الأغانى.

مليش فى المطبخ.

أحمد حلمى.

عمرو دياب.

مذيعة.

لأ مش بستخدم العنف.

أسماء جلال.

الكاجوال أكتر.

شخص رياضى طبعا.