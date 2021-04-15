الامارات | شركة تهدد إبراهيموفيتش بالإيقاف 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تهدد إبراهيموفيتش بالإيقاف 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام سويدية أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يواجه خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 3 سنوات، ما يهدد مسيرته بالاعتزال. وأوضحت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أنه تم اكتشاف امتلاك إبراهيموفيتش لنسبة 10% من شركة مراهنات مقرها في مالطا.

وأضافت: "في حال ثبوت ارتباط الشركة بلاعب ميلان، سيواجه خطر الإيقاف ما قد يجبره على اعتزال كرة القدم".

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