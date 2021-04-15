الامارات | فاران يرحل عن ريال مدريد.. وجهة غير متوقعة للاعب الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن فاران يرحل عن ريال مدريد.. وجهة غير متوقعة للاعب الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب الفرنسي رافائيل فاران قرر الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرة إلى وجهة غير متوقعة للدولي الفرنسي. وذكر برنامج "الشرينغيتو" أن فاران استقر على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، مبيناً أن لاعب الريال دخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وأضاف: "فاران بات متأكداً أن ريال مدريد لن يجدد عقده الذي يتبقى فيه موسماً واحداً، وأن "الملكي" سيوافق على رحيله للحصول على مقابل مادي نظير الاستغناء عن خدماته".

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