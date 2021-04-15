شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: نعرف مدى قوة باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خاصة أن فريقه يريد استكمال مشوار البطولة والفوز بها



وقال جوارديولا في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: «نريد الوصول للأفضل في دوري الأبطال سنلعب أمام باريس سان جيرمان الذي وصل إلى النهائي العام الماضي ضد بايرن ميونيخ. نحن نعلم مدى قوتهم ليسوا فريقاً سهلاً».

وأضاف: «نحن نعيش لحظات جيدة لنا جميعا، وخاصة اللاعبين لا يمكننا أن ننسى أننا خسرنا دوري أبطال أوروبا 4 مرات في السنوات الـ5 التي كنا فيها معا».

وتابع: «دوري أبطال أوروبا منافسة قوية أنت تعمل لمدة 10 أشهر وربما تخرج من البطولة بسبب خطأ صغير».

المان سيتي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى تحت قيادة مدربه جوارديولا .

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره بوروسيا دوتموند بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم بوروسيا دورتموند عن طريق الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بتقدم بوروسيا دورتموند 1-0.

وفي الشوط الثاني عاد مانشستر سيتي للقاء عن طريق رياض محرز الذي سجل التعادل في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز فيل فودين من تقدم فريقه في الدقيقة 75، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي 2-1.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في لقاء الذهاب بنفس النتيجة ليتأهل إلى بمجموع اللقائين 4-2، ويضرب موعدًا مع فريق باريس سان جيرمان في نصف نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا.