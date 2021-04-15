شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلق على رغبة رمضان صبحي في العودة للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول بنادي بيراميدز رفض ذكراسمه أن إعلان رمضان صبحي رغبته في العودة لفريقه السابق الأهلي في برنامج المقالب الكوميدية «رامز عقله طار» أمر طبيعي، حيث يعتبر أحد أبناء القلعة الحمراء، لافتاً أن اللاعب لم يعلن عن رغبته في الوقت الحالي وإنما في حالة انتهاء عقده مع بيراميدز وهذا لم يحدث.

وقال المصدر: «اللاعب أكد أنه يحترم تعاقداته مع بيراميدز، ولكنه كان يتحدث بصفة عامة عن إمكانية عودته لفريق النادي الأهلي في المستقبل وليس في الوقت الراهن».

كان رمضان صبحي نجم فريق الكرة بنادي بيراميدز أكد أنه «لايزال ينتمي للنادي الأهلي ويشجعه».

ورد رمضان صبحي على رامز جلال خلال برنامج المقالب رامز عقله طار بعدما سأله هل مازال يشجع النادي الأهلي بقوله: «طبعاً لسة أهلاوي أكيد وحياة ابني زين».

وأكمل: «أتمنى العودة من جديد للنادي الأهلي بشرط أن أحصل على موافقة من إدارة بيراميدز».

ورحل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز عقب نهاية إعارته لصفوف الأهلي ورفض مفاوضات النادي الأحمر معه.