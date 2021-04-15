شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم في كأس مصر .. الموعد والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات اليوم الخميس 15-4-2021 في إطار منافسات دور الـ 16 «ثُمن النهائي» لبطولة كأس مصر.

جدير بالذكر أن مباريات بطولة كأس مصر تقام بأطقم تحكيمية عادية بدون الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد الـ VAR على عكس مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت اختيارات لجنة الحكام لإدارة مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مباراة المصري البورسعيدي ضد طلائع الجيش على استاد الإسكندرية يديرها طارق مجدي ويعاونه هاني عبدالفتاح وهاني العراقي، ومحمد بهجت حكمًا رابعًا.

تأهل المصري البورسعيدي بقيادة على ماهر، المدير الفني، لدور الـ 16 بعد الفوز على المنصورة بثلاثية نظيفة، كما حقق الفوز على الجونة خلال آخر لقاء له في الدوري المصري الممتاز بهدف نظيف.

ويدخل طلائع الجيش اللقاء بعدما تأهل لهذا الدور بالفوز على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف تحت قيادة مديره الفني عبدالحميد بسيوني علما بأنه وصل إلى المباراة النهائية للنسخة الماضية وخسر أمام الأهلي بركلات الترجيح.

لقاء وادي دجلة ضد الاتحاد السكندري على استاد السويس الجديد يديره نادر قمر الدولة ويعاونه مصطفى عبدالعظيم ورمضان هنداوي، ومحمد رمضان حكمًا رابعًا.

تأهل وادي دجلة لدور الـ 16 من كأس مصر بعد تخطي البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويدخل المباراة بإدارة فنية للتشيلي ماريو سالاس الذي يأمل في مواصلة مشواره بالبطولة.

فيما تأهل الاتحاد السكندي لهذا الدور بعد الفوز على النجوم بهدفين نظيفين ويسعى حسام حسن المدير الفني للفريق في استكمال مشواره بالبطولة وتحقيق أول ألقابه مع الاتحاد.

تنطلق مباريات اليوم في ثُمن نهائي كأس مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وتنقل على الهواء مباشرة في قنوات أون تايم سبورتس عبر البث الفضائي والبث الأرضي.