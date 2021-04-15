شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يشن هجوماً على اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، اتحاد الكرة، بعد لقاء النصر في كأس مصر، وبلوغ دور الـ 16 بعد الفوز 2-1.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لموقع ناديه الرسمي الخميس : «حققنا المطلوب بالفوز والتأهل، خرجنا بمكاسب عديدة مثل تسجيل بواليا ومشاركة الصاعد كوكا وعودة سعد سمير».

وأضاف: «لماذا نخوض اللقاء في الإسكندرية؟ .. لا أجد مبررًا خاصة أن النصر طلب اللعب في القاهرة ونحن كذلك».

وتابع : «النصر والأهلي من القاهرة فكيف نلعب في الإسكندرية؟ أرض محايدة؟ إذن نخوض اللقاء في ملعب محايد غير ملعبنا بالسلام، مثل الكلية الحربية».

ونوه : «قيل إن السبب في ذلك، ترتيبات القمة، الزمالك وحرس الحدود في السويس، ذلك من أجل تكافؤ الفرص».

وشدد : «في الدور الثاني، سأواجه الزمالك يوم 10، ولدي لقاء يوم 6 مع الاتحاد بالإسكندرية، بينما سيلعب الزمالك في نفس اليوم بالقاهرة أمام سموحة.. فهل سينقل اللقاء للسويس؟ بالطبع لا. ما الحكمة من لعب فريقين من القاهرة بالإسكندرية؟ المفترض أن تطبق قرعة الكأس مثل الدوري».

وواصل : «أمر آخر لا أجد تفسيرًا له، دعوة اتحاد الكرة، الأندية لمناقشة ضغط المباريات في وقت سابق، طالبنا بوضع لقاء النصر بين مواجهتي المريخ وسيمبا بدوري الأبطال، لكن اتحاد الكرة رفض ولم يهتم بالاقتراح الذي قدمناه».

وأردف : «ضغط المباريات سيضعنا في أزمة كبرى قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا».