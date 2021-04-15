شكرا لقرائتكم خبر عن كرة الصالات تُثري النسخة الـ13 من دورة رياضة المرأة الرمضانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تنظيم النسخة 13 من الدورة الرمضانية، خلال الفترة من 20 حتى 24 أبريل الجاري في 3 ألعاب رياضية، بناء على استعداداتها لتنظيم الدورة الرمضانية الرياضية الثالثة عشرة 2021 امتداداً واستمرارية للدورات الرمضانية السابقة التي انطلقت عام 2009، حيث أثبتت استدامة نجاحها الكبير خلال السنوات الماضية، وسيتم تنظيم الجلسة الرمضانية الافتراضية على هامش الدورة واعتماد الألعاب التالية: كرة قدم الصالات على أرض الصالة الرياضية، ولعبة الرماية في صالة الرماية، ولعبة الكاراتيه بشكل افتراضي، حيث ستتم مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة الدورة، لضمان سلامة المشاركات.

ووجهت ندى النقبي المديرة العامة لمؤسسة رياضة المرأة، التحية لجميع لاعبات المؤسسة، مشيرة إلى حرص المؤسسة على الاستمرار في نهج هذه الدورة الرمضانية الرياضية التي بدأت تبني لنفسها تاريخاً.

وقالت ندى النقبي: «هناك كثير من الاستراتيجيات التي نعتمدها دائماً في مثل هذه المناسبات الخاصة، منذ سنوات طويلة، وهدفنا أن نوجد جميعاً في مثل هذه المناسبة الرمضانية. إن المؤسسة تسعى إلى تحقيق كثير من الجوانب الإيجابية في رمضان، سواء من الناحية الرياضية والصحية والثقافية أيضاً، وسط أجواء أسرية رائعة تعودنا عليها منذ سنوات طويلة لترسيخ الجو العائلي الذي تعيشه أسرتنا الرياضية».

وأوضحت أن النسخة الثالثة عشرة للدورة الرمضانية ستبدأ بجلسة افتراضية رمضانية بوجود الإعلامي الدكتور فهد هيكل، للتحدث عن التسامح في الرياضة، وتليها بطولة كرة القدم الصالات التي ستقام على مدار 4 أيام 21 و22 و23 ، 24 من الشهر الجاري، ويتكون كل فريق من 7 لاعبات، بحيث تكون هناك 5 لاعبات أساسيات واثنتان احتياطيتان، على أن يتكون الجهاز الفني من مدربة وإدارية ومعالجة.

وقالت: «في حال أن عدد الفرق المشاركة 4، تلعب بنظام الدوري من دور واحد، وإذا كان عدد الفرق أكثر من 4 سيكون بنظام المجموعتين، ويصل زمن المباراة إلى 10 دقائق وتحصل الفرق الفائزة بالمركز الـ3 الأولى على ميداليات ومكافأة نقدية».

وفي ما يخص مسابقة الكاراتيه، أضافت: «تقام افتراضياً، الخميس 22 أبريل الجاري، وتخضع لقانون الاتحاد الإماراتي، وقواعد تنظيم البطولات داخل الصالات، ويقوم بتحكيم المباريات حكام معتمدون، على أن تقام على مدار يوم واحد».

وعن مسابقة الرماية أوضحت النقبي: «ستقام لعبة رماية المسدس والبندقية 10م، على مدار يومين، البندقية يوم 20 أبريل، والمسدس 22 أبريل، ويحصل المركز الأول في كل مسابقة على ميدالية ومكافأة نقدية، وتخضع البطولة لقانون الاتحاد الدولي، وستقام على مدار 3 أيام، يوم للتدريب، ويومان للمنافسة».

وأضافت: «بخلاف المنافسات الرياضية هناك مسابقات ثقافية ممتدة حتى 14 مايو المقبل، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من الثامنة والنصف مساء».

