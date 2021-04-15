عادل ناصر مدرباً لدهوك العراقي

بغداد: زيدان الربيعي

اختارت الهيئة الإدارية لنادي دهوك العراقي، عادل ناصر مدرباً لفريقها الكروي الأول الذي يلعب في منافسات دوري الدرجة الأولى العراقي لكرة القدم.

واتفقت إدارة دهوك، بشكل رسمي مع المدرب عادل ناصر لتدريب فريقها الكروي في مباريات دوري التأهيل إلى الدوري العراقي الممتاز.

وأوضح مصدر أنه تم الاتفاق مع المدرب عادل ناصر، بشأن الطاقم التدريبي المساعد الذي سيتواجد معه في فريق دهوك؛ حيث وقع الاختيار على هيرمان صالح مساعداً للمدرب وفلاح محسن مدرباً لحراس المرمى، مشيراً إلى أنه بمجرد وصول المدرب عادل ناصر إلى دهوك سيتم توقيع العقد الرسمي معه.

يذكر أن المدرب عادل ناصر من المدربين الجيدين في الكرة العراقية؛ حيث سبق له النجاح في قيادة فريق نفط الجنوب «نفط البصرة حالياً»، كما نجح في قيادة فريق الميناء هذا الموسم عندما استلمه وهو يتواجد في المراكز الأخيرة، وتمكن من إيصاله إلى منتصف الترتيب قبل أن تتم إقالته بشكل غريب جداً.