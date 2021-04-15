جامعة الشارقة تختتم البطولة المفتوحة للسيدات

أقام المجمع الرياضي بعمادة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة حفل ختام بطولة "جامعة الشارقة المفتوحة للسيدات"، بمشاركة كبيرة من طالبات وعضوات الهيئتين التدريسية والإدارية من كليات وإدارات الجامعة المختلفة، والتي استمرت على مدار خمسة أيام بحضور الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات.

شارك في البطولة العديد من الفرق الرياضية والتي تمثل الطالبات وعضوات الهيئة التدريسية والإدارية من كليات وإدارات الجامعة المختلفة، وتضمنت البطولة العديد من الفعاليات التنافسية في الألعاب مثل السباحة (فئة الطالبات وفئة الهيئتين التدريسية والإدارية)، وكرة الطائرة، ورياضة الترايثلون، ومسابقة حرق السعرات الحرارية، ورياضة الأكوا ايروبيك، ولعبة البلياردو، وكرة السلة، والريشة الطائرة، ولعبة الشطرنج، ولعبة تنس الطاولة.

وفي نهاية حفل الختام قامت الدكتورة سلامة الرحومي بتوزيع الدروع والجوائز والهدايا على الفائزات والمتسابقات، وجاءت في المركز الأول في السباحة فئة 25 متر حرة (هيئة تدريسية وإدارية) زويا أحمد، وفي المركز الأول فئة 25 متراً ظهر(هيئة تدريسية وإدارية) بتول سليمان، أما فئة الطالبات فازت بالمركز الأول في سباق 25 متر صدر و25 متراً فراشة الطالبة رغد عباس.

وفي سباق 25 متراً حرة فازت بالمركز الأول الطالبة ياسمين المصري، وفي فئة 25 متراً ظهر فازت بالمركز الأول الطالبة شهد فايز، وفي مسابقة كرة الطائرة فاز الفريق البنفسجي بالمركز الأول ويتكون من: كيميا شريفي ووفاء سلامي وآسيا القاسمي، وفي مسابقة الترايثلون فازت نور أحمد بالمركز الأول (فئة الهيئتين التدريسية والإدارية)، أما الطالبة رغد عباس فازت بالمركز الأول فئة الطالبات.

وفي مسابقة حرق السعرات الحرارية فازت بالمركز الأول رانيا السحار (فئة الهيئتين التدريسية والإدارية)، وفازت الطلبة فاطمة عادل بالمركز الأول فئة الطالبات، وفي مسابقة الأكوا ايروبيك فازت الدكتورة إيمان تنيرة بالمركز الأول (فئة الهيئتين التدريسية والإدارية)، وفازت الطالبة نور أحمد بالمركز الأول فئة الطالبات، وفي مسابقة البلياردو فازت هديل هشام بالمركز الأول (فئة الهيئتين التدريسية والإدارية)، وفازت الطالبة شهد المالكي بالمركز الأول فئة الطالبات.

وفي مسابقة كرة السلة فاز الفريق البنفسجي بالمركز الأول ويتكون من: ياسمين رامز وسها بن طاهر ونور أحمد وأريج يوسف، وفي مسابقة الريشة الطائرة فازت بالمركز الأول فاطمة سعودي، وفي مسابقة الشطرنج فازت بالمركز الأول شيماء نعمان، وفي مسابقة تنس الطاولة فازت بالمركز الأول زويا أحمد (فئة الهيئتين التدريسية والإدارية)، وفازت الطالبة نور أحمد بالمركز الأول فئة طالبات.