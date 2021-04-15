شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبدأ الاستعداد للجونة بعد انتهاء إجازة رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الخميس، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، الاستعداد لمباراة الجونة المرتقبة في كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 24 أبريل الجاري، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي حصل عليها الفريق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وصرف مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مستحقات شهر مارس للجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال ولاعبي الفريق، وذلك بعد تأخيرها في وقت سابق بسبب الأزمة المالية التي عصفت بزهرة الجنوب بسبب نقص الموارد، قبل أن يتدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لحل الأزمة.
وأكد رئيس أسوان في تصريحات لـ "الخليج 365، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قام بالتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حيث والاتففاق مع شركة استادات حيث تم التوصل إلى منح نادي اسوان تخفيض 30 في المائه من قيمه إيجار الملعب مع تأجيل الدفع لحين الحصول على باقي الدفعات المتأخرة من الشركة الراعية.
وأضاف اللواء أحمد سليمان: المحافظ تواصل أيضاً مع شركه الكهرباء من أجل مستحقات تأجير عدد2محول كهرباء احتياطي لإضاءة الملعب والمستشفى الجامعي لإجراء مسحة كورونا للاعبين، وأصحاب فندق إقامة اللاعبين بأسوان والقاهرة لتأجيل مطالبة نادي اسوان بأي مستحقات مالية، وتمت الاستجابة لطلباته.
واختتم رئيس أسوان: اللواء أشرف عطية لا يبخل عن دعم النادي في أي وقت سواء ماديا أو معنوياً ويذلل كل العقبات في سبيل استمرار مسيرة الفريق في مشوار الدوري الممتاز مما كان له أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين وتحقيق الفوز الكبير.
ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة حيث فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً أخر.