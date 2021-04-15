شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبدأ الاستعداد للجونة بعد انتهاء إجازة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الخميس، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، الاستعداد لمباراة الجونة المرتقبة في كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 24 أبريل الجاري، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي حصل عليها الفريق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وصرف مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مستحقات شهر مارس للجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال ولاعبي الفريق، وذلك بعد تأخيرها في وقت سابق بسبب الأزمة المالية التي عصفت بزهرة الجنوب بسبب نقص الموارد، قبل أن يتدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لحل الأزمة.