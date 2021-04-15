شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يعلن عدم التوقف عن القتال أبدا مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الأهلي أمام فريق النصر فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، أمس، مشاركة اللاعب المالي اليو ديانج الذى ظهر بأداء قوي مع الدقائق الأولى خلال المباراة التي فاز فيها الأهلي، وحصل فيها ديانج على لقب نسر المباراة، كما أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على "تويتر".



ديانج على تويتر

ونشر المالي أليو ديانج، صورة من مشاركته فى مباراة الاهلى امام نادي النصر على استاد الاسكندرية، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ووجه رسالة حماسية بعد الفوز في المباراة قائلا: " لا تتوقف عن القتال أبدا".



ديانج خلال المباراة

وصعد فريق الأهلي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وصعد الأهلي لملاقاة إنبي في دور الـ16 في المباراة التي شهدت مشاركة الفريق الأحمر بمجموعة من اللاعبين البدلاء.

جاءت البداية من جانب الأهلي الذي حاول الاستحواذ على المباراة من بدايتها وفرض أسلوب لعبه على مجريات اللقاء، وتحصل الفريق الأحمر على ركنية في الدقيقة الثالثة ولكن شتتها دفاع النصر، وتحولت بعد ذلك إلى ركنية جديدة ويشتتها دفاع النصر للمرة الثانية.

وشهدت المباراة إجراء الأهلي تغيير اضطراري في الدقيقة 12 بنزول اليو ديانج بدلا من أكرم توفيق الذي تعرض لإصابة في الكتف وعدم قدرته على استكمال المباراة.

وشهدت الثلث ساعة الأولى سيطرة من الأهلي على مجريات المباراة فيما تراجع لاعبي النصر مكتفين بالتكتل حول منطقة الجزاء ، فيما أهدر صلاح محسن فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 من عمر المباراة وسدد الكرة لتمر بجانب القائم الأيسر للنصر، قبل أن يهدر صلاح فرصتين جديدتين في الدقيقتين 22 و23 على التوالي.