شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى الأخيرة لحسام حسن مع سموحة .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك حسام حسن مهاجم سموحه المعار إلى صفوف أهلى طرابلس الليبى مع الموج الأزرق فى مباراته المقبلة أمام الأهلى المقرر لها الحادى والعشرين من الشهر الجارى والمؤجلة من الجولة الحادية عشر للدورى باستاد السلام بناء على الإتفاق المسبق بين إدارتى سموحة وأهلى طرابلس على أن ينضم بعدها اللاعب لصفوفه فريقه الجديد .

ويرغب مسئولو النادى السكندرى فى خوض تلك المباراة بالقوة الضاربة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق المفأجأة بخطف الثلاث نقاط فى ظل النقص العددى الرهيب الذى يعانى منه الفريق الأحمر بعدما ضربت الإصابة أكثر من عنصر أساسى بالفريق مثل محمد الشناوى المصاب بكورونا بالإضافة إلى محمد هانى والنيجيرى أجاى وياسر إبراهيم وأكرم توفيق بالإضافة لعلى معلول .

كان مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر وافق على إعارة حسام حسن إلى أهلى طرابلس لمدة 4 شهور بصحبة زميله محمد الترهونى بناء على رغبة من طلعت يوسف المدير الفنى السابق للإتحاد السكندرى والحالى للنادى الليبى.

وينضم حسام حسن لتدريبات أهلى طرابلس الليبى عقب خوض مباراة سموحة والأهلي وبعد إنتهاء كافة الأوراق المتعلقة بإعارة اللاعب للنادى الليبى بجانب زميله محمد الترهونى.

كان مسئولو أهلى طرابلس عقدوا جلسة خاصة مع فرج عامر رئيس سموحه وأتموا اتفاقهم معه من أجل استعارة الثنائى وبعد موافقة أحمد سامى المدير الفنى للفريق انتقل اللاعبين للنادى الليبى الذى يستعد لبداية الموسم هناك ويقوده فنيا طلعت يوسف المدير الفنى السابق للإتحاد السكندرى .

من ناحية أخرى، دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات جادة مع محمد ناصف ظهير أيسر طلائع الجيش من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بظهير خبرة بعد رحيل محمد الترهونى وعدم وجود ظهير أيسر على مستوى عالٍ.

ويرغب أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأزرق فى إبرام عدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفى المقبل من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة فى المواسم المقبل بعدما قام بتجديد عقده مع مجلس الإدارة فى وقت سابق.