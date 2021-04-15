شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يغيب أسبوعين عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر سيغيب لمدة أسبوعين عن الأهلي بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الماضية ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوي أبطال إفريقيا، وهي الإصابة التي تسببت في عدم استكماله للمباراة.

أشار المصدر إلى أن أجايي سيغيب أسبوعين بعدها يخضع لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه أو الاستمرار في أداء برنامج تأهيلي لحين التعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويعاني الأهلي بشدة بسبب غياب أجايي باعتباره أحد أبرز لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة وتألق بشدة مع المارد الأحمر منذ إصابته في الوتر الوحش والتي تعرض لها في مباراة فريقه ضد الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الماضية والتي توج بلقبها الأهلي بعد الفوز على غريمه التقليدي بنتيجة 2/1.

ويغيب جونيور أجايي عن الأهلي في مباراة القمة يوم الأحد المقبل بسبب الإصابة، في ظل صعوبة إنهاء برنامج التأهيل قبل هذه المباراة الصعبة.