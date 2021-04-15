شكرا لقرائتكم خبر عن اللقانى يعلن أسماء قائمة طائرة الزمالك المشاركة فى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد اللقانى المديرالفنى لفريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك عن قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 18 حتى 28 أبريل الجارى بتونس .

و تضم قائمة الفريق فى البطولة كلا من ، " أحمد يوسف و مصطفى " دبشة " و أحمد ضياء و سيف عابد و أحمد عبد العال " درونكة " و محمد رضا و أشرف اللقانى و أحمد فتحى و رضا هيكل و هشام يسرى و رشاد شبل و محمد مؤه و محمد مجدى و محمد محسن .

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الزمالك إلى تونس فى الثامنة و النصف صباح السبت المقبل تمهيدا للمشاركة فى البطولة المقرر انطلاقها الأحد وفقا لما أكده محمد اللقانى المديرالفنى للفريق .

واعتذر فريق الأهلى عن المشاركة فى هذه النسخة بالرغم من أنه حامل لقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره .

و يتواجد فريق الزمالك للكرة الطائرة فى وصافة ترتيب الدورى المحلى برصيد 44 نقطة بعد الفوز على القناة فى المؤجلة الأخيرة بنتيجة 3 /0 خلف الأهلى المتصدر برصيد 46 نقطة .

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو المقبل ، بعدما نجح الأهلى فى الفوز بقمة الدور الأول بنتيجة 3 /0 على صالة المقاولون العرب .