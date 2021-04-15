شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مصاباً.. فريق بالكامل فى مستشفى الأهلي قبل قمة 18 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 12 لاعباً في جميع المراكز حجزوا أسرتهم داخل مستشفى الأهلي، بعد عدوى الاصابات التي انتشرت بين لاعبي القلعة الحمراء، تختلف من حيث الحجم بين طويلة المدى وأخرى ربما تنتهي في وقت قريب، إلا أنها أفقدت المارد الأحمر أهم عناصره قبل مباراة هامة تجمع الأهلي بغريمه التقليدي نادي الزمالك في 18 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري العام.

حراسة المرمى ( محمد الشناوي)

تبدأ الغيابات بمحمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق الأحمر، والذي يشكل عامل الثقة والأمن لجميع زملائه إلا أن فيروس كورونا كان له رأي أخر في مشاركة حارس العرين الأحمر في لقاء القمة، ومازال اللاعب يخضع للفحوصات اليومية أملاً في لحاقه بالمباراة.

خط الدفاع (محمود وحيد وعلي معلول ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد هاني)

غيبت الإصابات في هذا الخط اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين أيضاً، ففي الوقت الذي مازال فيه محمود متولي مدافع الفريق يخوض تدريباته التأهيلية من أجل العودة من إصابة الرباط الصليبي، لحق ياسر إبراهيم بقائمة المصابين بعد إصابته في العضلة الضامة، وفي الجبهة اليسرى تعرض علي معلول وبديله محمود وحيد للإصابة، وفي الجبهة اليمنى تأكد غياب محمد هاني للإصابة أيضاً.

خط الوسط (كريم نيدفيد، حمدي فتحي، محمد محمود، وليد سليمان، أكرم توفيق)

شمل الغيابات في هذا الخط جميع اللاعبين أصحاب المهام الدفاعية والهجومية، ورغم أن كريم نيدفيد ومحمد محمود من أصحاب الإصابات الطويلة وغابوا عن الأهلي لفترة كبيرة، فقد لحق بهم حمدي فتحي بعد إصابته مع المنتخب، وأكرم توفيق عقب إصابته في مباراة النصر بالأمس، ووليد سليمان بعد شعره بآلام في الخلفية.

خط الهجوم (جونيور أجاي)

م يسلم خط الهجوم أيضاً في الأهلي من الإصابات، حيث يغيب جونيور أجايي فترة طويلة عن الملاعب عقب إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.