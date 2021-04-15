شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يطيح بديريك نسيبامبي نهاية الموسم للتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأى داخل الجهاز الفنى لسموحه بقيادة أحمد سامى على الإطاحة بالأوغندى ديريك نسيبامبى من الفريق لإفساح الطريق نحو التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر خاصة وأن اللاعب فشل فى إثبات نفسه وبات يمثل لغزا كبيرا بعدما حصل على فرص كثيرة وفشل فى استغلالها وهو ما أدى لخروجه من حسابات الجهاز الفنى الذى اعتمد على حسام حسن وعبد الكبير الوادى .

ويأمل أحمد سامى فى التعاقد مع مهاجم أفريقى قوى يستطيع ترجمة الفرص التى تتاح للاعبين أمام مرمى المنافسين خاصة وأن الفريق يعد صاحب أكثر التعادلات بالدورى برصيد 14 مباراة وهو ما يعد رقما قياسيا بالرغم من المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعبون فى بعض المباريات .

كان مجلس إدارة سموحه قد وافق على إعارة الثنائى حسام حسن ومحمد الترهونى إلى أهلى طرابلس الليبى لمدة 4 شهور بداية من الشهر الجارى على أن يعودوا مرة أخرى لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارتهم بشكل رسمى .

من ناحية أخرى دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات جادة مع محمد ناصف ظهير أيسر طلائع الجيش من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بظهير خبرة بعد رحيل محمد الترهونى وعدم وجود ظهير أيسر على مستوى عالٍ.

ويرغب أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأزرق فى إبرام عدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفى المقبل من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة فى المواسم المقبل بعدما قام بتجديد عقده مع مجلس الإدارة فى وقت سابق.