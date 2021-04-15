شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبي.. قصة تحول عادل المأمور من مهاجم لحارس وانضمامه للزمالك بـ2000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة في عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسمائهم تظل راسخة وصامدة في أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم في الذود عن مرماهم والاستبسال في تقديم أفضل مستوى فني لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبي في تاريخ الرياضة اليوم.

قصتنا اليوم عن عادل المأمور نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، وهو أحد من أثروا مركز حراسة المرمى وكان علامة من علامات الكرة المصرية في هذا المركز، وهو ما يدعنا للكشف عن بدايته وأبرز محطاته الكروية ودوره مع فريقه.

هو عادل احمد حسين المأمور من مواليد 1955 من أشهر نجوم الساحرة المستديرة السبعينات والثمنينات من القرن العشرين بنادي الزمالك المصري ولعب كحارس مرمى ولعب للمنتخب المصري بالتبادل مع حارسي الأهلي المصري اكرامي وثابت البطل.



انتقاله للزمالك انتقل المأمور من نادي المياه بالعباسية بعد ان اشتراه الراحل علاء الحمولى بمبلغ 2000 جنيه مصري للعب في نادي الزمالك عام 1975 ، وكان يلعب مهاجما واثناء مبارة ودية بين نادى المياه والزمالك أصيب حارس المرمى الاساسى وكان الفريق قد استنزف تغييراته فارتدى المأمور قميص حارس المرمى وزاد عن عرين نادى المياه في هذه المبارة ببراعة فاشتراه الحامولى لنادى الزمالك كحارس مرمى، ولعب للزمالك من موسم 1975-76 إلى 1987-88 والمنتخب من 1977 إلى 1985.





بدايته مع الكرةبدأ المأمور حياته الكروية بممارسة الكرة فى شوارع بولاق، ونجح فى اقتحام تشكيلة المنتخب المصرى فى ظل وجود العملاقين إكرامى وثابت البطل حارسى مرمى النادى الأهلى السابقين، المأمور انضم للزمالك وعمره لم يكمل العقد الثانى، وخلال مشوار امتد إلى 13 عاما كان خلالها هو الحارس الأول وفى كثير من الأوقات الحارس الأوحد، الذى لم يتغيب سوى للإصابة أو الإيقاف.





مشواره مع المنتخبكانت أول مباراة دولية للمأمور أمام زامبيا فى 15 يوليو 1977 فى تصفيات كأس العالم وفازت مصر بهدفين دون رد، كما اشترك فى دورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس عام 1984 وبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980 فى نيجيريا.





أول مباراة مع الزمالكأول مباراة شارك فيها مع الزمالك أمام بلقاس باستاد حلمى زامورا فى 11 أكتوبر 1975 وفاز الزمالك بهدفين دون رد وعمره عشرون عاما إلا شهر، وفى الأسبوع التالى شارك بديلا لحارس الزمالك الأساسى هشام عزمى أمام السكة وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق بعدها تبادل حراسة مرمى الزمالك مع سمير محمد على.

فى نهاية الموسم كان قد شارك المأمور فى 13 مباراة دخلت شباكه 7 أهداف، وحافظ على شباكه فى 7 مباريات، واستمر الحارس الأول حتى مباراة الاشانتى كوتوكو الشهير فى بطولة أفريقيا ابطال الدورى 1987، لعب خلالها 194 مباراة فى الدورى، وأكثر من 20 مباراة فى الكأس، و26 مباراة أفريقية، واهتزت شباكه بـ88 هدفا.





بطولاته مع الزمالكحقق عادل المأمور مع الزمالك 9 بطولات منها 3 دورى عام، 3 كأس مصر، 2 أفريقيا أبطال الدورى، كأس الأفرواسيوية.