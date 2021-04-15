شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يذاكر مباراة الأهلي والنصر استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من معاونيه تجهيز عدد من المباريات الأخيرة للأهلي استعدادا لمواجهة القمة المقرر لها الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدورى الممتاز.

وشدد كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي معاونيه بضرورة توفير مباريات الأهلي الأخيرة وخاصة مباراة النصر التي أقيمت امس في كأس مصر للوقوف على بعض نقاط القوة و الضعف لدي الأهلي قبل قمة الأحد.

من ناحية أخرى وافق مسئولو نادي الزمالك علي الاقتراح المقدم من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، برحيل محمد عواد حارس مرمي الفريق الي أي فريق داخل او خارج مصر علي سبيل الإعارة بداية من الصيف المقبل.

ويرغب كارتيرون في رحيل محمد عواد في ظل عدم دخوله في حساباته الفنية ولعدم وجود فرصة للمشاركة في المباريات المقبلة في ظل تواجد الثنائي محمد أبو جبل ومحمود جنش ، بخلاف عودة محمد صبحي حارس الفريق المعار الي الاتحاد السكندري هذا الموسم.

وجاءت رغبة كارتيرون متوافقة مع رغبة إدارة النادي التي ترغب في رحيل عواد بسبب ارتفاع القيمة المالية لعقد اللاعب والتي تصل الي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.

في سياق مختلف يجري يوسف أوباما مهاجم الزمالك عدة محاولات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، من أجل الموافقة علي احترافه في فترة الانتقالات في الصيف المقبل، وذلك بعدما تلقي اللاعب عرضا شفويا من احد الأندية السعودية.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن مطالبة كارتيرون لاوباما باغلاق الملف تماما لحين مصالحة الجماهير عقب الخروج من دوري ابطال افريقيا، في المقابل فان أوباما يتمسك بالاحتراف عقب نهاية الموسم الحالي ، بعدما تبخرت أحلام الفريق في الحصول علي لقب دوري ابطال افريقيا للموسم الثاني علي التوالي وهو ما جعل معظم اللاعبين يفكرون في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وتلقي أوباما عرضا سعوديا من أحد الأندية التي تنافس علي المربع الذهبي في الدوري السعودي هذا الموسم، الا ان كارتيرون رفض تماما رحيله بعدما أكد الفرنسي لاوباما انه يعتمد عليه في بناء جيل قوي للزمالك الموسم المقبل.