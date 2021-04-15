الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دورى سيدات اليد بدون جماهير

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن إقامة الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دورى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021 بدون جماهير.

وقال عبد المنعم أن اتحاد اليد يدرج كشوفات فى المباريات بأسماء مجالس إدارات الأندية وبعض أولياء الأمور فى حالة الموافقة الأمنية.

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد جدول الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دورى عمومى السيدات و التى تقام على مدار أيام 27، 28 ، 29 أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى .

يشهد اليوم الأول مواجهتين بين ، الأهلى مع الزمالك و سبورتنج مع الشمس ، بينما يلتقى اليوم الثانى الزمالك مع سبورتنج و الشمس مع الأهلى ، فيما تشهد الجولة الختامية الشمس مع الزمالك و الأهلى مع سبورتنج .

ينما ستقام الجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين للرجال اليوم الخميس 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأوليمبى.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و 24 إبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.