شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكماً للمصرى والطلائع وقمر الدولة لدجلة وزعيم الثغر بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراتي الخميس ببطولة كأس مصر حيث تقام مباراتين في دور الـ 16 للمسابقة تجمع المصرى مع طلائع الجيش على ستاد الإسكندرية، ووادى دجلة مع الاتحاد السكندرى على ستاد غزل المحلة، في مواجهات لن تخلو من الإثارة والمتعة في سهرة كروية رمضانية.

وجاء أسماء حكام مباريات الدوري الممتاز اليوم على النحو التالي:-

المصري وطلائع الجيش



طارق مجدي"حكم ساحة" - هاني عبد الفتاح "مساعد أول" - هاني العراقي "مساعد ثان" - محمد بهجت "حكم رابع"

ويواجه المصرى البورسعيدى نظيره طلائع الجيش في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية، في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق البورسعيدى منتشياً بفوزه على الجونة بهدف دون رد في الدوري صعد به لوصافة المسابقة، في المقابل حقق فوز كبير على الجونة أيضاً برباعية دون رد.

وتأهل المصرى البورسعيدى لدور الستة عشر بكأس مصر عقب الفوز على المنصورة بثلاثية دون رد في دور الـ 32 للمسابقة فيما فاز الطلائع على القناة بثلاثية مقابل هدف في نفس الدور.

دجلة والاتحاد



نادر قمر الدولة"حكم ساحة" - مصطفى عبد العظيم "مساعد أول" - رمضان هنداوي "مساعد ثان" - محمد رمضان "حكم رابع"

ويلتقى فريق وادى دجلة نظيره الاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد غزل المحلة، فى مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري فيما حقق زعيم الثغر الفوز على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين أيضاً في أخر ظهور بمسابقة الدوري.

وتأهل وادى دجلة لدور الستة عشر عقب الفوز على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بدور الـ 32 للبطولة فيما تأهل زعيم الثغر عقب الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف في نفس الدور.