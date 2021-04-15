"نرفض تحولها منصة لانتشار "الأوبئة".. مسؤول ياباني: إلغاء الأولمبياد وارد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مسؤول ياباني اليوم الخميس أن إلغاء أولمبياد طوكيو قد يكون خيارا وارداً إذا ازدادت الأوضاع سوءا فيما يخص أزمة جائحة كورونا.

وقال توشيو نيكاي الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لشبكة "تي بي اس" اليوم الخميس "إذا قالوا أنه من المستحيل إقامة الأولمبياد، حينها ينبغي إلغاء الدورة الصيفية".

وأضاف "ما الجدوى من إقامة الأولمبياد إذا كان الأمر سيصبح منصة انتشار (الأوبئة) ، حينها سيكون علينا اتخاذ قرار".

وأوضح نيكاي أن استضافة الأولمبياد "فرصة كبيرة لليابان ، لذا علينا أن نساعدهم على النجاح".

وأشار "الحزب الحاكم يظل مساندا بقوة لاستضافة دورة ألعاب آمنة ومضمونة".

وفرضت حالة طوارئ جزئية في طوكيو منذ الاثنين الماضي وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت 729 حالة إصابة جديدة بالعدوى اليوم الخميس ، حيث تجاوزت الإصابات حاجز الـ700 للمرة الأولى منذ شهرين.

وأكد شيجيرو اومي الذي يترأس المجلس الاستشاري لمكافحة كورونا في الحكومة اليابانية وصول الموجة الرابعة لوباء كورونا إلى البلاد.

وفي 2020، أجبرت جائحة كورونا اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة على تأجيل دورة الألعاب لمدة عام في خطوة مفاجئة.

ومن المقرر أن تنطلق الأولمبياد في 23 يوليو المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي في وقت سابق من الاسبوع أن 72% من الشعب الياباني يرغبون في تأجيل أو إلغاء الدورة الأولمبية بسبب الجائحة.

وساند 24 % فقط من المشاركين في الاستطلاع إقامة دورتي الألعاب الأولمبية والباراليمبية في موعدها هذا العام.