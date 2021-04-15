تقارير: إبراهيموفيتش مهدد بالإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية سويدية، أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، مهدد بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات بسبب المراهنات.

وأفادت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، أن إبراهميوفيتش لديه شركة مراهنات مقرها في مالطا حيث يمتلك 10% من حصة هذه الشركة.

وأضافت الصحيفة، أن النجم السويدي صاحب الـ39 عامًا مهدد بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات مما يعني انتهاء مسيرته الرياضية.

الصحيفة أشارت إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا تسمح للاعبي كرة القدم بامتلاك مصالح مالية في شركات المرهانات.

وعنونت الصحيفة السويدية حول وضع إبراهيموفيتش "زلاتان انتهك قواعد فيفا"، حيث كشفت الصحيفة أن سبب عدم استدعاء زلاتان للمنتخب السويدي منذ 2018 يعود إلى ذلك .

ونقلت الصحيفة السويدية من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شركة إبراهيموفيتش هيّ رابع أكبر شركة مراهنات في العالم حيث قد تكون عقوبة مهاجم ميلان مفاجئة إما التعرض لغرامة أو الحظر من كرة القدم لمدة ثلاث سنوات.

ويمتلك النجم السويدي مسيرة رائعة في كرة القدم حيث لعب لأكبر أندية العالم سواء في برشلونة أو مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان إلى جانب الثلاثي الكبير في إيطاليا يوفنتوس وإنتر وميلان.