"حسام حسن" واستغلال قرار حسن حمدي للتألق في قمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بدأ اللاعبون مسيرتهم مع كرة القدم، يشاركون في المباريات ويحصدون النقاط ويكتسبون الخبرات، حتى تأتي اللحظة الفاصلة والتي تكون نقطة التحول في حياة أي لاعب، المباراة التي تصنع منه لاعبا جديدا، ليصبح نجما مؤثرًا.

في سلسلة "مباراة صنعت نجم" خلال شهر رمضان، سنسرد يوميا في كل حلقة، مباراة قدمت للعالم نجم جديد في كرة القدم.

في الخامس من أغسطس عام 1985، استطاع شباب الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار ربع نهائي مسابقة كأس مصر.

وقبل الحديث عن مجريات المباراة شهدت هذه الفترة أزمة إدارية بين إدارة الأهلي برئاسة صالح سليم واللاعبين نظرًا لتضامنهم مع مدربهم محمود الجوهري والذي قدم استقالته للإدارة الحمراء.

أزمة الجوهري مع الإدارة أدت إلى تضامن 16 لاعبًا من الفريق مع مدربهم مما جعل مجلس الأهلي وتحديدًا حسن حمدي يتخذ قرارًا مصيريًا قبل القمة من خلال إيقاف كل من تضامن مع الجوهري لمدة شهر.

كواليس الأزمة كشف عن تفاصيلها حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق والمشرف على فريق الكرة في ذلك التوقيت خلال حواره الذي أجراه مع أحمد شوبير عبر شاشة "صدى البلد".

حسن حمدي قال خلال حواره :"كان هناك خلافات بين محمود الجوهري (مدرب الفريق) وهاني مصطفى (مدير الكرة) وتدخلت من أجل إنهاء الخلاف إلا أنني وجدت تضامن 16 لاعبًا مع الجوهري من خلال رفضهم الحضور للتدريبات".

وتابع :"ذهبت إلى اللاعبين وطالبتهم بالعودة للتدريبات في اليوم التالي إلا أن اللاعبين تمسكوا بموقفهم، هذا الأمر جعلني أطلب من مجلس الإدارة بتفويض لكي أتخذ قرارات بسلطات مدير الكرة".

وواصل :"بالفعل اتخذت قرارًا من خلال تصعيد فريق الشباب والذي كان يقوده عادل طعيمة، بعدها وجدت اللاعبين تواجدوا في مقر النادي إلا أنني منعتهم من التدريبات ثم عاد الجوهري وحدثت مشكلة جديدة من خلال إيقاف جميع اللاعبين إلا أنني أكدت له بعدم عودتي عن قراري وهو إيقاف 16 لاعب، وهذه الفترة كان صالح سليم متواجد خارج مصر".

قرار الإيقاف جعل حسن حمدي (عضو مجلس إدارة الأهلي والمشرف على فريق الكرة) يقوم بتصعيد فريق الشباب والناشئين تحت 19 و21 عامًا للعب مع الفريق الأول إلا أن الدفع بالشباب أدى إلى تحقيق المفاجأة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، أحمد جمال، ضياء عبد الصمد، محمد سعد، محمد السيد، بدر رجب، محمد عبد العزيز، حمادة مرزوق، شمس حامد، حسام حسن".

في المقابل، جاءت تشكيل الزمالك :"ناصر عبد اللطيف، محمد صلاح، هشام يكن، سعيد الجدي، بدر حامد، فاروق جعفر، أحمد عبد الحليم، أشرف قاسم، طارق يحيى، أيمن يونس، الغاني إيمانويل كوارشي".

ورغم تفوق الزمالك من الناحية الفنية قبل المباراة إلا أن أشبال الأهلي قاموا بالمفاجئة بعد الفوز بالقمة بنتيجة (3-2) حيث سجل من الفريق الأحمر كل من حمادة مرزوق ومحمد السيد وطارق خليل، في المقابل جاءت أهداف الزمالك عن طريق فاروق جعفر وكوارشي.

قمة الأهلي والزمالك شهدت ظهور نجمًا وهو حسام حسن على الرغم من عدم تسجيله في المباراة إلا أن الهداف الشاب فرض نفسه بقوة في اللقاء بعدما ساهم في وصول فريقه إلى دور نصف النهائي والفوز على الترسانة ثم الإسماعيلي في المباراة النهائية.

ويعتبر حسام حسن هو الهداف التاريخي لمباراة القمة في مسابقة الدوري من خلال إحرازة تسعة أهداف في شباك القطبين بواقع خمسة أهداف بقميص الأهلي وأربعة أهداف مع الزمالك.

حسام حسن خلال تواجده مع القلعة الحمراء استطاع أن يتوّج بـ25 لقبًا من بينهم (11 بطولة للدوري المصري) و(أربع بطولات كأس مصر) والحصول أيضًا على (بطولة كأس الكؤوس الأفريقية في أربع مناسبات).

ورغم التاريخ العريض الذي كتبه حسام حسن مع الأهلي إلا أن اللاعب "المشاغب" فجّر مفاجأة من العيار الثقيل برفقة شقيقه وتوأمه إبراهيم حسن من خلال الانتقال لصفوف الزمالك بعد نهاية عقده مع الفريق الأحمر.

تواجد "العميد" وشقيه في قلعة ميت عقبة جعل الزمالك يعود إلى طريق الألقاب المحلية والأفريقية بعد الفوز ببطولة الدوري في ثلاث مناسبات متتالية وهيّ (2001 - 2002 - 2004) وكأس مصر في عام (2002) ودوري أبطال أفريقيا في عام (2002) وهيّ آخر بطولة تدخل خزائن ميت عقبة إلى جانب الفوز بلقبي كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري في ثلاث مناسبات.

حسام حسن لم يكتف بمسيرة مع قطبي الكرة المصرية إنما لعب في عدة أندية مصرية من خلال الانتقال لصفوف المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري والترسانة قبل أن يقرر الهداف ترك الكرة والاتجاه للتدريب من خلال قيادة المصري البورسعيدي مرورًا بالمصرية للاتصالات والزمالك والإسماعيلي ومصر المقاصة ومنتخب الأردن قبل العودة لمصر مرة أخرى والعمل للمصري وسموحة ثم العمل حاليًا في الاتحاد السكندري.