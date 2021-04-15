أول تعليق من الأهلي بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

رد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز بشأن رغبة الأخير بالعودة للقلعة الحمراء.

عبدالحفيظ خرج في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح الخميس :"لم أعتد الرد على أي لاعب غير موجود في الفريق".

وتابع: "لا أحب أن يُذكر اسم لاعب في النادي الأهلي بلسان شخص مسؤول في مكان آخر، نحن نحترم جميع الناس ونقدرهم".

وكان رمضان صبحي أدلى بتصريحات عبر برنامج رامز جلال والمذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر": "أريد العودة للأهلي بشرط أن أحصل على موافقة من جانب نادي بيراميدز".

وكان رمضان صبحي انتقل إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم الحالي في صفقة انتقال نهائية قادمًا من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.

ولعب رمضان صبحي مع الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام، حيث كان هناك رغبة من القلعة الحمراء للحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية إلا أن رمضان اختار الانتقال لبيراميدز.