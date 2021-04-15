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هل اقترب الرحيل؟ صحيفة إنجليزية تكشف مستقبل صلاح مع ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن محمد صلاح نجم الحالي، يشعر بالقلق بشأن مستقبله مع "الريدز".

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن صلاح لا يريد الرحيل عن ملعب "آنفيلد"، لكنه قلق من موقف النادي عندما يتعلق الأمر بتمديد عقده الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في عام 2023 إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تفاتح اللاعب على التجديد حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن صلاح ليس مصممًا على الرحيل عن ليفربول والانتقال لأي نادٍ آخر، ورغم ذلك يشعر بالقلق حول إمكانية حدوث تغييرات في المستقبل على المستوى الهجومي.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول والانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض رحيل نجم الفريق كيليان مبابي والذي لم يجدد عقده حتى الآن رفقة النادي الباريسي.

وانتقل صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017 لينجح رفقة الليفر بالفوز بلقب ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

صلاح أيضًا استطاع أن يتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في مناسبتين، كما ينافس على نفس الجائزة في الموسم الحالي، حيث يتصدر الترتيب بـ19 هدفًا متساويًا مع هاري كين هداف توتنهام هوتسبير.

جدير بالذكر أن صلاح شارك في لقاء ، والذي أقيم مساء أمس الأربعاء في إياب دور الثمانية من مسابقة ، حيث انتهت المباراة بتعادل سلبي بعد خسارة الليفر لقاء الذهاب بنتيجة (3-1) ليودع بطل إنجلترا المنافسات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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