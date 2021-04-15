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الأهلي ينهي الاتفاق على ضم الأمريكي جاكسون

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إنه تم الانتهاء من الاتفاق على ضم الأمريكي دونفان جاكسون إلى الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي لاستكمال منافسات الموسم الجاري.

وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن اللاعب سوف يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعد التعاقد معه بناء على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة أشرف توفيق.

وأشار إلى أنه تم توجيه الشكر إلى اليكس يونج الذي خاض تجربة مميزة مع النادي، خاصة أن التعاقد مع جاكسون يأتي في إطار الاحتياج الفني في مركزه بشكل أكبر، مع كامل التقدير لما قدمه يونج في مركزه مع الأهلي خلال الفترة الماضية.

وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع جاكسون جاء في إطار الجهود التي يبذلها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتلبية احتياجات الفرق المختلفة وطلبات الأجهزة الفنية بما يضمن المنافسة بقوة في كل البطولات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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